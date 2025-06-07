На Урале депутата отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

На Среднем Урале Артемовский городской суд избрал меру пресечения депутату Максиму Демашину.

Как сообщили Накануне.RU в суде, депутат думы Артемовского муниципального округа VII созыва Демашин обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Следствие вышло с ходатайством о заключении народного избранника под стражу.

Однако суд пришел к выводу, что следователь не обосновал необходимость избрания строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге Демашину избран домашний арест до 3 августа 2025 года.

Какие-либо подробности дела в суде не разглашают. В Следственном комитете РФ по Свердловской области воздерживаются от комментариев.