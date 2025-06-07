07 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня России

Мошенники изобрели новую схему обмана через мессенджер Telegram в преддверии Дня России. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскачества, специалисты зафиксировали резкий рост активности ботов, которые обещают крупные денежные призы от государства в честь праздника. Telegram-боты распространяются по различным каналам, включая спам-рассылки, рекламу в соцсетях и мессенджерах.

Так, предлагается принять участие в "розыгрыше" призов к празднику, а некоторые боты обещают миллион рублей в качестве выигрыша. Для участия в "розыгрыше" боты запрашивают у пользователей их контакты, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или непосредственно в Telegram.

Главная цель подобных мошеннических схем – получение доступа к аккаунтам в Telegram. Ввод кода дает злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать друзей и знакомых жертвы.

"Настоятельно рекомендуем пользователям быть предельно бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не участвовать в сомнительных розыгрышах, особенно если они обещают крупные денежные призы. Для дополнительной защиты обязательно включите двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram: это усложнит взлом вашего аккаунта, даже если мошенники получат код из SMS", - рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Напомним, что 1 июня вступил в силу закон, который запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через зарубежные мессенджеры.

Теги: мошенники, мессенджеры, схема


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