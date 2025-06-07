07 Июня 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Участники фестиваля «Движения» приняли участие в молебне у Часовни святой Екатерины

Сегодня сотни байкеров приняли участие в молебне у мощей святой Екатерины.

Именно здесь хранятся мощи покровительницы нашего города.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Одним из участников и мотофестиваля, и молебна стал настоятель храма Казанской Божией Матери мкр. Химмаш, священник Алексий Русин.

"Фестиваль Движение - это возможность вообще выехать с территории храма на мотоцикле, потому что обычно такой ритм, что сложно с машины пересесть на мотоцикл. Вообще для меня путешествие - это своего рода отдых. Когда ты на мотоцикле, то по другому ощущаешь и чувствуешь этот мир. В машине мы обычно едем, чувствуем кондиционер и какое-нибудь пахнущее благовоние, а тут едешь, например, мимо озера, и раз, такая прохлада, тут какие-то цветы и ты чувствуешь этот мир более тонко.и. Невозможно, не придти к пониманию того, что у всей красоты есть Творец", - комментирует он.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Второй год подряд большое и массовое событие объединяет в себе сразу несколько направлений — культурное, развлекательное, спортивное и духовное.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Фестиваль движения – это уникальное событие в жизни нашего города Екатеринбурга и Свердловской области. Уникально в том плане, что здесь подчеркиваются ценности, которые очень важны для учредителей Фонда святой Екатерины. Это развитие спорта и здоровый образ жизни. Молебен в сердце нашего города - у часовни святой Екатерины стал уже доброй традицией и несколько сот байкеров сегодня молились о Божьей помощи в пути" — сказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: фестиваль, движение, фонд святой екатерины, байкеры, молебен


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