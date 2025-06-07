Штрафы за продажу детям энергетиков составят до 500 тысяч рублей

Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1. Она устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов. Для граждан они составят от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, в отдельных субъектах России ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде. Но за такую продажу привлекали к ответственности только в ряде регионов, например, в Московской области и Санкт-Петербурге, однако штрафы там были значительно ниже.

Ранее сообщалось, что в России может быть введен сервис проверки возраста по биометрии.