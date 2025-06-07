Андрей Трубецкой: Сургутский район направит на ремонт объектов соцсферы 212,1 млн рублей

"Уже начались кровельные работы в Лянторском детсаду «Золотая рыбка», Сайгатинской школе и Лянторской СОШ №3. В третьей школе, помимо кровли, обновят ливневую канализацию и вентиляционные шахты, оборудуют санитарные комнаты для маломобильных групп населения. Идут работы в помещениях на втором этаже Угутской школы. Также в здании интерната починят душевые комнаты, приведут в порядок ограждение", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Также глава района рассказал, что, в частности, в Лянторской СОШ №4 запланирован ремонт санитарных узлов для девочек. В Сытоминской школе и детсадах – Солнечной «Белоснежке», Федоровской «Танюше», Лянторской «Ромашке» отремонтируют крыльца.

При этом, комплексный ремонт "Ромашки", а также Солнечной школы №1 ожидается в 2026-2027 годах.

"В этом году будет разработана необходимая документация", - пояснил Андрей Трубецкой.

Кроме того, пройдут ремонтные работы в Нижнесортымской и Ляминской школах, в Белоярской спортшколе «Витязь» и на двух объектах СШОР в Лянторе – ФСК «Спарта» и лыжной базе. В МАУ «РУСС» в Солнечном заменят часть оконных блоков.

"Мероприятия на объектах образования и спорта закончатся до 1 сентября", - отметил Андрей Трубецкой.

Ремонт Русскинского музея Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова начнется уже в середине июня. До конца октября там починят кровлю и фасад, отремонтируют окна, утеплят чердачные перекрытия, заменят трубопроводы канализации, сети электроснабжения и отопления.

На данный момент на всех объектах социальной сферы определены исполнители ремонтных работ. К текущему ремонту подрядчики приступят после завершения итоговой аттестации и окончания работы июньской смены лагерей.

"Перечень объектов, которые входят в состав по ремонту, определяется с учетом результатов технических осмотров зданий и замечаний. Последние несколько лет мы уделяем пристальное внимание именно кровельным работам. Это самые дорогостоящие по объему и по финансовому вложению работы, но самые важные", – добавила заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района Ирина Полякова.