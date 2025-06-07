Андрей Трубецкой: Сургутский район направит на ремонт объектов соцсферы 212,1 млн рублей

07 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: Сургутский район направит на ремонт объектов соцсферы 212,1 млн рублей

"Уже начались кровельные работы в Лянторском детсаду «Золотая рыбка», Сайгатинской школе и Лянторской СОШ №3. В третьей школе, помимо кровли, обновят ливневую канализацию и вентиляционные шахты, оборудуют санитарные комнаты для маломобильных групп населения. Идут работы в помещениях на втором этаже Угутской школы. Также в здании интерната починят душевые комнаты, приведут в порядок ограждение", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Также глава района рассказал, что, в частности, в Лянторской СОШ №4 запланирован ремонт санитарных узлов для девочек. В Сытоминской школе и детсадах – Солнечной «Белоснежке», Федоровской «Танюше», Лянторской «Ромашке» отремонтируют крыльца.

При этом, комплексный ремонт "Ромашки", а также Солнечной школы №1 ожидается в 2026-2027 годах.

"В этом году будет разработана необходимая документация", - пояснил Андрей Трубецкой.

Кроме того, пройдут ремонтные работы в Нижнесортымской и Ляминской школах, в Белоярской спортшколе «Витязь» и на двух объектах СШОР в Лянторе – ФСК «Спарта» и лыжной базе. В МАУ «РУСС» в Солнечном заменят часть оконных блоков.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Мероприятия на объектах образования и спорта закончатся до 1 сентября", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Ремонт Русскинского музея Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова начнется уже в середине июня. До конца октября там починят кровлю и фасад, отремонтируют окна, утеплят чердачные перекрытия, заменят трубопроводы канализации, сети электроснабжения и отопления.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

На данный момент на всех объектах социальной сферы определены исполнители ремонтных работ. К текущему ремонту подрядчики приступят после завершения итоговой аттестации и окончания работы июньской смены лагерей.

"Перечень объектов, которые входят в состав по ремонту, определяется с учетом результатов технических осмотров зданий и замечаний. Последние несколько лет мы уделяем пристальное внимание именно кровельным работам. Это самые дорогостоящие по объему и по финансовому вложению работы, но самые важные", – добавила заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района Ирина Полякова.

Теги: андрей трубецкой, ремонт объектов соцсферы, кровельные работы, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети