52 пострадавших при подрыве моста в Брянской области выписали из больницы

52 человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области, выписаны из больниц, сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

На стационарном лечении остаются 20 пострадавших, в том числе двое детей.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ).

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 118.