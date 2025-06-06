Глава "Росатома" сообщил, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС

Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех военных угроз для станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он пояснил, что речь идет как о прямых атаках, так и любых других диверсионных действиях, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня в Калининграде состоялся новый раунд консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в формате "один на один".

В мае глава "Росатома" заявлял, что после того, как будет обеспечена безопасная промышленная работа Запорожской АЭС для ее запуска нужно будет решить четыре задачи.