В Нижегородской области неизвестные украли флаги России с могил бойцов СВО

В Городецком районе Нижегородской области неизвестные украли с трех могил участников СВО флаги России. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел на кладбище села Николо-Погост. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сейчас на могилах установлены новые флаги.

Ситуацию прокомментировал и лава Городецкого округа Александр Мудров. По его словам, действия злоумышленников вызвали возмущение как родственников погибших, так и представителей общественности и власти.

"Люди, оскверняющие могилы и глумящиеся над памятью героев, не могут свободно ходить по нашей земле. Сделаем все возможное, чтобы виновные были наказаны, а также публично принесли свои извинения не только родственникам погибших защитников Отечества, но и всем жителям", - написал Мудров.