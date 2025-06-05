Трамп заявил, что США окажет давление на Украину при нежелании урегулировать конфликт

Америка окажет давление на Украину и Россию, если увидит нежелание урегулировать конфликт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт - прим. ред.) не остановится, мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", — заявил Трамп.

При этом, он отметил, что поддерживает Украину, и даже накануне страны подписали договор о крупной сделке по редкоземельным металлам. Сейчас же Трамп выступает за то, чтобы "прекратить убийства".

В свою очередь пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявили, что лучшим разрешением конфликта станет не санкционное давление на страны, а переговоры.