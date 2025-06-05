Александр Соколов на встрече с Дмитрием Патрушевым рассказал о развитии АПК и экопроектов в Кировской области

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Темой обсуждения стало развитие агропромышленного комплекса региона, а также экологическая повестка.

Кировская область сохраняет свои позиции в рейтинге регионов — лидеров по объёму производства молока. По этому показателю регион входит в пятёрку крупнейших в стране. При этом, продолжается рост, в прошлом году кировские животноводы получили почти 860 тысяч т молока.

Также кировские аграрии завершают посевную кампанию. Яровыми культурами засеяно около 300 тысяч га (более 84% площадей).

На встрече также обсуждались вопросы экологии и охраны природы. Вице-премьер отметил, что Кировская область богата лесными ресурсами. Поэтому вопросы, связанные с лесоустройством, являются стратегическими для социально-экономического развития региона.

Александр Соколов рассказал о развитии системы обращения с отходами в Кировской области. До 2030 года в регионе планируется создать 10 объектов инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Самый значимый для региона проект — строительство комплекса по переработке отходов «Центральный» в Слободском районе. Предприятие станет одним из элементов системы умного сбора мусора, его сортировки и переработки в сырьё для дальнейшего производства.

Также в ходе встречи были подведены итоги реализации национального проекта «Экология» в регионе. В Кировской области ликвидированы шесть несанкционированных свалок, проведены мероприятия по сохранению лесов и совершенствованию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. На эти цели из федерального бюджета было выделено почти 3 млрд рублей. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», который стартовал в текущем году, работа по этим направлениям будет продолжена.