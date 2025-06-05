В России появится рабочая группа по нацпроектам и развитию

В России появится рабочая группа Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Указ о ее создании подписал глава государства Владимир Путин.

Группа будет координировать деятельность институтов развития. Каких именно, а также список членов совета, утверждается президентом РФ. Главой назначен председатель корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Для обеспечения координации деятельности институтов развития в части, касающейся взаимоувязки их целей задач, объединения их компетенций, финансовых, интеллектуальных, организационных и иных нефинансовых ресурсов для достижения национальных целей и реализации национальных проектов программ, создается специальная рабочая группа совета", - говорится в указе.