Жителям подшефного Алчевска рассказали о достопримечательностях Вологодчины

Вологодская область и город Алчевск Луганской Народной Республики продолжают реализовывать соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на оказание всесторонней поддержки подшефной территории, а также на укрепление культурных, образовательных и туристических связей.

«Доставили в Дом культуры «Металлург» Алчевска большую выставку, раскрывающую туристический потенциал Вологодской области. Здесь представлены 14 фотоснимков, посвященных истории, культуре и природным богатствам нашего региона. Продолжаем укреплять межрегиональные контакты, обогащаем культурные связи и, конечно, приглашаем алчевцев на нашу гостеприимную Вологодскую землю», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Благодаря тематической выставке жители Алчевска Луганской Народной Республики узнают больше о маршрутах и экскурсиях, которые могут стать частью межрегиональных туристических программ. В экспозиции – самые узнаваемые и значимые объекты Вологодчины. Среди них – Ферапонтов монастырь, Спасо-Каменный, Спасо-Прилуцкий и Кирилло-Белозерский монастыри, церковь Всемилостивого Спаса и Входоиерусалимская церковь.

Представлены и опоки Великоустюгского муниципалитета, Вотчина Деда Мороза, Архитектурно-этнографический музей «Семенково», усадьба Гальских, виды набережной Великого Устюга и реки Вологды, а также фотографии деревень Вологодского и Бабаевского округов.