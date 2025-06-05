БПЛА атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Дроны ВСУ несколько раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В Telegram-канале ЗАЭС сообщается, что прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" центра. Пострадавших нет, критических повреждений не зафиксировано.

Отмечается, что здание тренировочного центра расположено "в непосредственной близи от площадки ЗАЭС". Сотрудники станции проходят там обучение и отрабатывают действия в нештатных ситуациях.

В августе 2024 года территорию вблизи одного из энергоблоков ЗАЭС атаковал беспилотник ВСУ. До этого башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.