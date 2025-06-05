В Кушве тату-мастера судили за публикацию эскизов в социальных сетях

Кушвинский городской суд признал местного тату-мастера виновной в демонстрировании нацистской символики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, для привлечения клиентов в 2018 и 2023 годах Лариса опубликовала на своей странице Вконтакте изображения татуировок свастики "Черное солнце", изображение руны "Эзел", используемой в Третьем Рейхе как подчеркивание величия своего народа в нацистской Германии, а также изображение четырехугольного креста, символизирующего нацистскую свастику.

В 2025 году публикация попалась полицейским и в отношении владелицы аккаунта был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд признал Ларису виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, и оштрафовал на 2 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.