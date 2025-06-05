Путин призвал бороться с вульгарными иностранными заимствованиями в русском языке

Государство будет бороться за чистоту русского языка "в общественном пространстве" (законы о запрете заимствований в официальном языке уже приняты, правда, правоприменительную практику никто не изучает).

"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив - коверкуют наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов", - заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.