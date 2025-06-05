В Прикамье инженера судят за отрезанную голову водителя мини-погрузчика

Главный инженер управляющей компании предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда, в результате которого водителю мини-погрузчика отрезало голову на парковке у ТЦ "Радуга", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обвиняемый допустил нарушение требований по охране труда и безопасности при организации работ по уборке прилегающей территории торгового центра "Радуга" на минипогрузчике, не оборудованном защитными решетками на окнах, в результате чего работник был смертельно травмирован.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.