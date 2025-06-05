Российское оборудование для 5G протестируют на белорусах

Российское оборудование для создания сети поколения 5G протестируют в Белоруссии. Это связано с тем, что в Белоруссии свободны необходимые для 5G частоты в диапазонах 700 МГц, 2100 МГц, 3400–3800 МГц. В России же этот диапазон, называемый также "золотым", занят силовиками, и отдавать его они пока не собираются.

Базовые станции для 5G начала собирать российская компания "Иртея". По словам ее директора Дмитрия Лаконцева, тесты в Белоруссии позволят понять функциональность базовых станциях в реальных условиях. Экспорт в текущих условиях для "Иртеи" очень важен, компания уже ведет переговоры с рядом стран, передают "Ведомости".