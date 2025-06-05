В Воронежской области восстановлены пути, повреждённые из-за подрыва

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что железнодорожные повреждённые утром пути обследованы, отремонтированы и открыты для движения.

"Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников – за слаженную и оперативную работу. Избежать трагических последствий удалось, очевидно, благодаря умелым действиям настоящих профессионалов", - написал Гусев в своём telegram-канале.

Ранее в ФСБ сообщили, что железнодорожный путь в Воронежской области был поврежден 5 июня в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда. По информации ведомства, избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение. По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм". Из-за ЧП на железной дороге под Воронежем задерживаются 26 пассажирских поездов дальнего следования.