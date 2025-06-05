Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов

Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов, сообщает Telegram-канал "Югра официально".

Включить автономный округ в перечень регионов пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей предложил губернатор Руслан Кухарук на совещании в Магнитогорске. Инициатива предполагает создание центра социокультурной адаптации иностранных граждан в Доме народов Югры.

Сейчас в регионе прорабатывают новую структуру, которая будет действовать совместно с правоохранительными органами. Она предполагает комплексный мониторинг трудовых мигрантов. Программа включает обязательное обучение русскому языку, законодательству РФ и нормам поведения.