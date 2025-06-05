МВД объявило в розыск фигуранта дела об атаке дронов в Иркутской области
Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке в базе розыска МВД РФ.
Ранее стало известно, что водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки, допросили. Из их слов следует, что владельцем всех машин является 37-летний Артем.
Позже в Telegram-канале администрации города Усть-Кут появилась информация о том, что правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, уроженец Донецка.
Mash писал, что Тимофеев вместе со своей женой уехал в Казахстан за четыре дня до атаки на военные аэродромы. Границу пара, вероятно, пересекла на машине 28 мая.