Сергей Ситников рассказал как Костромская область развивает инфраструктуру повышения качества жизни людей

В ежегодном отчете перед депутатами Костромской областной Думы губернатор Сергей Ситников рассказал, в частности, о том, как в регионе развивают инфраструктуру для повышения качества жизни людей.

Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается активная работа по обеспечению газом населенных пунктов. За 2024 год в Костромской области введено в эксплуатацию 30 км межпоселковых газопроводов, 259 км уличных газораспределительных сетей. Всего газифицированы 10 населенных пунктов. «Голубое топливо» пришло в 5218 домовладений и квартир.

«В планах на ближайшие годы строительство газопроводов в населенных пунктах: Антропово, Кадый, Николо-Полома, Островское, Гуляевка, деревне Бычиха, посёлках Василево и Мисково в Костромском районе, деревнях Захарово и Афанасово Красносельского района, поселке Зебляки Шарьинского района, Поназырево, поселке Якшанга Поназыревского округа, в городах Макарьев и Чухлома», - подчеркнул Сергей Ситников.

Компенсацию расходов при газификации жилого помещения получили за время действия программы более 1,3 тысяч жителей области, из них почти 400 человек в 2024 году.

Также в отчете губернатор остановился на вопросах развития в Костромской области жилищного строительства. Сегодня регион занимает 7-е место в ЦФО по обеспеченности граждан жильем. По итогам 2024 года на каждого человека приходится более 34-х квадратных метров.

«Это результат ежегодного перевыполнения плана Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2020 года ввод жилья в эксплуатацию составил более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров при общем объеме плана по вводу жилья в 1 миллион 403 тысячи квадратов. План перевыполнен на 15%. При этом хочу обратить внимание, вчера на всероссийском совещании при министре строительства и ЖКХ, Костромская область была уже отмечена среди пяти регионов, где уже и в этом году перевыполняют плану по строительству и ввожу жилья», - подчеркнул Сергей Ситников.

В Костромской области строительная отрасль обеспечена собственным производством необходимых материалов. Организациям, осуществляющим строительство домов, оказывается поддержка администрацией области. Например, только благодаря изменениям и принятию новых нормативно-правовых актов инвестиционно-строительный цикл сокращен на 25%.

«Наши города и поселки с каждым годом выглядят привлекательнее. Свою роль здесь выполнил федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется с 2019 года. Благодаря выбору людей за время действия программы были приведены в порядок 170 общественных пространств и 498 дворовых территорий. Ежегодно мы улучшаем качество жизни сотен тысяч людей», - отметил в отчете Сергей Ситников.

В регионе активно идет и улучшение инфраструктуры для занятий спортом . Глава региона подчеркнул, что благодаря успехам костромских спортсменов, развитию спортивной инфраструктуры в 2024 году количество детей, профессионально занимающихся спортом, увеличилось на 410 человек – это на 4,7% больше, чем в 2023 году. Также был увеличен штат тренеров. Финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку, выросло в 1,5 раза. На эти цели было направлено более 743 миллионов рублей.

Сфера образования Костромской области модернизируется из года в год. Открыты две новые школы - в Костроме и поселке Апраксино Костромского района. Уже с 1 сентября свои двери откроет школа в поселке Венеция. В 2024 году создано 514 новых мест дополнительного образования. Охват детей дополнительным образованием составил 82%.

«Становится нормой, когда в своей школе можно выбирать из 15-20 направлений, в которых можно развивать свои таланты. Заниматься спортом, изучать технику, развивать знания в области естественных наук, увлекаться краеведением, историей, реализовать себя в военно-патриотической работе, участвовать в постановке спектаклей», - отметил Сергей Ситников.

Продолжается работа по укомплектованию школ современным оборудованием для учебного процесса. За прошлый год 39 школ получили современное оборудование, созданы 11 центров «Точка роста», 3 технопарка «Кванториум».

Все это сказывается позитивно на качестве образования. Увеличился средний балл ЕГЭ по математике, физике, биологии. Выросло количество ребят - стобалльников и высокобалльников. Выросла доля учащихся, выбирающих для углубленного изучения физику, химию, биологию. Более половины школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику для поступления на технические, инженерные направления учебы.

Сергей Ситников также подчеркнул, что в регионе на протяжении последних нескольких лет в полном объеме обеспечена доступность дошкольного образования. В Костроме и Волгореченске открыты ясельные группы для детей в возрасте от 3 месяцев.

Еще одна сфера, важная для жизни людей, медицина в зоне особого внимания администрации области. Костромская область вынуждено конкурирует со столичным регионом и другими более крупными городами, которые могут предложить врачам и медсестрам более высокий уровень заработных плат. Также, чтобы обучить медицинского работника, требуется гораздо больше времени, чем специалиста в любой другой сфере.

Поэтому, по поручению губернатора Костромской области обеспечено принятие управленческих решений, которые позволили снизить остроту проблемы. Так, за последние пять лет укомплектованность врачами увеличилась с 76 до 85%. Благодаря принимаемым решениям в 2024 году количество человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось в 2,5 раза в сравнении с 2014 годом. Она оказана более 4 тысячам пациентам.

Еще одно важное для жителей региона решение - обеспечение опережающих закупок и создание неснижаемого запаса лекарственных препаратов, инициированное главой региона.

«Для поддержания здоровья земляков средств не жалеем. В 2024 году на приобретение лекарств было направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году», - отметил Сергей Ситников.