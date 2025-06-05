Участниками очных испытаний "Боевого кадрового резерва" станут свыше 300 ветеранов

Участниками очных испытаний в программе "Боевой кадровый резерв", проходящей в Тюменской области, станут свыше 300 ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня проходит заключительный день онлайн-собеседований. В настоящий момент, по словам губернатора Александра Моора, их прошли 362 ветерана СВО.

"Далее для тех, кто уже вернулся со спецоперации домой, стартуют очные испытания. После них начнется обучение, которое продлится в течение года. Уверен, все участники проекта "Боевой кадровый резерв" почерпнут для себя много полезного, смогут развить управленческие навыки и после построить карьеру в крупной компании, на государственной или муниципальной службе", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

До 1 июля 2025 года участники узнают результаты: прошли ли они отбор в образовательную программу. С июля финалисты проекта начнут осваивать образовательную программу.

Напомним, в Тюменской области действует региональный аналог программы "Время героев" - проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Его участники - военнослужащие и ветераны специальной военной операции с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие управленческий опыт.

