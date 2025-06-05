05 Июня 2025
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Армия и ВПК Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер анонсировал создание филиалов Центра поддержки участников СВО по всей Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с Обращением к депутатам Законодательного собрания региона.

«Главной целью России сегодня является Победа в специальной военной операции. Наши ребята проявили себя во многих боевых операциях. Плечом к плечу мы продолжаем поддержку наших воинов в тылу. Помогаем боевым частям, направляем гуманитарные грузы», - отметил глава Южного Урала в начале своего обращения.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, несмотря ни на какие сложности и санкции, четко выполняют оборонный заказ.

(2025)|Фото: gubernator74.ru

«Вся наша Челябинская область, я в этом глубоко убежден – это регион трудовой доблести! Так было, так есть и так будет всегда!», - подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области действует широкий комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Так, на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыли медицинское отделение. Продолжается создание инфраструктуры и новой филиальной сети Единого центра.

Губернатор ставит задачу создать условия, чтобы услуги были максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО.

▫️Начнем открывать филиалы Центра в наиболее крупных городах – в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где будем оказывать помощь ветеранам СВО - жителям этих городов и соседних территорий. ▫️Обязательно будем предоставлять наиболее востребованные услуги: юридические, психологические, а также в целом социальное сопровождение», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Медучреждения региона активно включились в процесс лечения и реабилитации воинов, обновляется материально-техническая база в Областном госпитале ветеранов войн, областной больнице №3 в Челябинске, городской больнице №2 в Магнитогорске, завершены работы по модернизации центра реабилитации в Еманжелинске. Полностью отреставрирован госпиталь Минобороны в Челябинске.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Вижу, с какой отдачей работают ветераны СВО на предприятиях и в общественных объединениях, как участвуют в патриотическом воспитании. И как проявили себя в представительных органах. Поэтому реализуем программу «Герои Южного Урала», выпускники которой усилят региональный кадровый резерв», - высказал уверенность глава региона.

Напомним, почти тысяча заявок от южноуральских участников СВО поступила на региональную программу «Герои Южного Урала». Благодаря участию в программе бойцы, возвращающиеся к мирным задачам, смогут не только переквалифицироваться и получить новую специальность, но и адаптироваться к новым мирным условиям, что немаловажно не только для самих участников спецоперации, но и для членов их семей.

(2025)|Фото: geroi.gov74.ru

Заведующая кафедрой политологии челябинского филиала РАНХиГС Татьяна Захарова отмечает: «Опыт участия в спецоперации у многих участников и ветеранов СВО сформировал потребность приносить пользу для нашей страны, региона, города. Программа позволит обеспечить регион новой политической элитой».

Год обучения в Челябинском филиале РАНХиГС включает очные занятия, стажировки на предприятиях и в органах власти, наставничество от опытных руководителей региона. По окончании обучения слушатели получат диплом государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».

«Сейчас участники спецоперации активно включаются в работу в регионе уже в рамках гражданской жизни: принимают участие в программе «Герои Южного Урала», участвуют в избирательных кампаниях всех уровней, адаптируются к мирной жизни и применяют свои навыки уже здесь, на гражданке», — отмечает первый зампредседателя областного парламента Денис Моисеев.

Губернатор в ходе обращения к депутатскому корпусу также отметил большой вклад всех сотрудников силовых органов региона в обеспечении безопасности Южного Урала, их помощь в решении задач СВО.

«Мы понимаем, насколько сейчас непросто. Сколько вызовов и угроз. И наши силовики - ФСБ, прокуратура, полиция, Росгвардия и все другие структуры делают все возможное для сохранение стабильной ситуации в регионе, которая позволяет нам, как опорному региону, решать поставленные задачи», - скала Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, обращение к депутатам, участники сво, программа герои южного урала


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