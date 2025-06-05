Песков: Россия ответит на атаку по аэродромам так, как сочтут нужным военные

Военные решат, каким будет ответ России на украинские удары по российским аэродромам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом действительно сказал, что Москва ответит на атаку Киева на российские аэродромы.

4 июня Трамп заявил, что снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Он обсудил с ним, в том числе, недавнюю атаку Украины на российские военные аэродромы. «Президент Путин заявил — и весьма решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.