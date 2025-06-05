На оренбургском заводе вывесили стенд "Моральные уроды" с фотографиями экс-сотрудников

На одном из оренбургских предприятий на фасаде здания вывесили своеобразную "доску позора". Руководство ООО "Инженерные технологии" сочло возможным вывесить на стенде "Моральные уроды" фотографии бывших сотрудников компании.

Такой стенд разместили рядом с "Доской почета". После того, как информация о "Моральных уродах" попала в соцсети и СМИ, руководство компании поспешило от стенда избавиться.

"По информации министерства промышленности и энергетики Оренбургской области, стенд действительно был размещён на фасаде здания предприятия по решению руководства предприятия. Предприятия осуществляют хозяйственную деятельность самостоятельно и не находятся в подчинении исполнительных органов. При этом мы считаем недопустимыми такие методы работы. В коллективах все вопросы должны решаться в рабочем порядке, в рамках правового поля, при необходимости – с привлечением органов правопорядка", - цитирует издание "Подъем" представителя оренбургского правительства.