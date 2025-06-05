В Кирове в подъезде напали на ребёнка

Жителю Кирова вменили нападение на подростка. Оно произошло в подъезде.

Видеозапись была выявлена в ходе мониторинга соцсетей. На записи видно, как взрослый мужчина избивает несовершеннолетнего мальчика. Как оказалось, 30 мая 34-летний житель Кирова, находясь в подъезде дома на улице Шорина, избил ребёнка без причины. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Кировской области.

Причиной конфликта якобы стала ссора между двумя детьми, после которой отец одного из них таким образом "заступился" за своё чадо.