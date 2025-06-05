В "Ростехе" иронизируют над идеей о возвращении в Россию Boeing и Airbus

Госкорпорация "Ростех" считает, что иностранные авиапроизводители не смогут вернуться на российский рынок. При этом сам "Ростех" годами откладывает серийное производство самолетов. Да и те объемы, которые обещают произвести уже буквально вот-вот, "в следующем году", явно недостаточны для российского рынка.

"Иностранные авиастроители вряд ли смогут вернуться на рынок РФ – в российской культуре не принято верить предателям. <...> Мы не до конца понимаем, что здесь обсуждать. На данный момент в Россию не поставляются ни Boeing, ни Airbus, ни другие марки иностранных воздушных судов. Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и Superjet-100, поставки которых ожидаются со следующего года – это будущее российской гражданской авиации", - цитирует агентство "Москва" представителя "Ростеха".

"Сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на наш рынок, выглядит фантастическим и не слишком патриотичным", - говорится в заявлении пресс-службы госкорпорации. При этом собственные планы по производству "Ростеху", видимо, фантастичными не кажутся.

Отметим, что МС-21 до сих пор не получил сертификат, без которого серийное производство невозможно, то есть "фантастично". Также до сих пор нет сертификата у "импортозамещенного" "Суперджета" с отечественными двигателями ПД-8.