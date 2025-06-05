В Перми предпринимателей будут судить за хищение 18 миллионов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

В суд направлено уголовное дело по факту хищения свыше 18 млн рублей в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и трех сотрудников коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере туризма.

Они обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые незаконно получили более 18 млн рублей компенсации по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Они представляли недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг.

Уголовное дело будет рассмотрено Свердловским районным судом Перми.