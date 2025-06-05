05 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме считают, что Telegram не будет заблокирован в России при определенных условиях

В Госдуме загорелись созданием в России аналога китайского WeChat – контролируемой государством цифровой платформы, которая объединит в себе мессенджер, Госуслуги, соцсети, платежную систему, будет иметь экосистему.

Хотя у проектируемого сервиса пока нет никакой хотя бы отдаленно сравнимой с Telegram или WhatsApp аудитории, член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") уже считает, что сервис МАХ "имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой". При этом добавляет, что парламент все же оставит право принимать решение по этому поводу за правительством России.

"Перед многофункциональным сервисом обмена информацией стоит амбициозная задача стать лучше всех своих конкурентов. Например, обеспечить более высокое качество звонков, чем WhatsApp, и реализовать возможность вести каналы как в Telegram (но гарантировать их читателям достоверность). А главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами", - считает Горелкин. При этом депутат вообще не упоминает о таких важных качествах любого сервиса как приватность и защищенность данных и контента пользователей от доступа посторонних лиц.

"Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет", - добавляет депутат.

На совещании президента России с правительством глава Минцифры Максут Шадаев заявил о разработке мессенджера МАХ

"Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами. Это открытая платформа, которая позволяет внешним поставщикам встраивать внутрь мессенджера свои сервисы. Также в него встроены технологии машинного обучения. На этой платформе можно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов. Например, при желании можно будет предъявить цифровой аналог паспорта в простых бытовых ситуациях, подтвердить статус школьника или студента для бесплатного прохода в музеи или водительское удостоверение", - заявил Шадаев.

У проекта МАХ сейчас на Google Play 100 тыс. скачиваний, 2 тыс. отзывов со средним баллом 4,5. У Telegram 1миллиард скачиваний и 15 млн отзывов со средней оценкой 4,1.

Теги: telegram, мессенджер, антон горелкин


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