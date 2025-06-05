В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей

В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Эти выпускники сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Сегодня стали известны итоги Единого государственного экзамена по химии, литературе и истории в Тюменской области.

"23 выпускника сдали экзамены с максимальным результатом. Из них 17 – по химии, пять – по литературе и один – по истории. Отличное начало! За этими блестящими успехами стоит не только труд самих выпускников, но и педагогов, а также поддержка семьи! Желаю всем ребятам на оставшихся экзаменах ни пуха ни пера!", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Начиная с 2022 года, выпускники в Тюменской области за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, получают по 100 000 рублей. Поручение премировать выпускников-стобалльников дал Александр Моор во время прямой линии 21 июня 2022 года. В этом году ЕГЭ сдают более 12 тыс. выпускников. 2024 год стал рекордным - 91 выпускник Тюмени показал стобалльный результат.

Ранее Моор отметил, что с каждым годом увеличивается число выпускников, выбирающих профильную математику. Это отражает растущий интерес к техническим специальностям. Положительная динамика наблюдается по информатике и физике.