У берегов Аляски горит судно с электромобилями

У берегов Аляски в Тихом океане терпит бедствие грузовое судно Morning Midas, на борту корабля находятся 3 тыс. автомобилей, в том числе электромобили.

Около полуночи на корабле начался пожар. Потушить его у команды не получилось, через какое-то время экипаж в полном составе – 22 человека – покинул судно.

Сообщается, что судно компании Zodiac Maritime направлялось из Китая в Мексику, в рейс корабль вышел 26 мая.

На борту находятся 800 электромобилей, возгорание началось именно на той палубе, где их разместили. В электромобилях находятся литий-ионные аккумуляторы, что затрудняет процесс тушения пожара.

Корабль, построенный на китайских верфях, ходит под флагом Либерии.