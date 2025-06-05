Трампу за двое суток трижды отказали мировые лидеры

Президент США Дональд Трамп за последние двое суток получил три отказа от мировых лидеров. Речь идёт о различных темах.

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Трампу отказали лидеры России, Китая и Ирана – стран, с которыми он во время предвыборной кампании обещал быстро договориться. Речь идёт об обещаниях быстро завершить конфликт на Украине, заключить торговую сделку с председателем КНР Си Цзиньпином и договориться о более выгодной ядерной сделке с Ираном. Пока результатов нет, пишет Bloomberg.

Тема Ирана поднималась во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Иран не может обладать ядерным оружием.