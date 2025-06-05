05 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Алапаевске будут судить водителя, из-за пьяной езды которого погибла 23-летняя девушка

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Алапаевска, которому вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла 10 октября прошлого года в период с 00.05 до 00.37. По версии следствия, парень сел за руль будучи пьяным, а автомобиль "TOYOTA Chaser" был неисправен. Машина двигалась со скорость 60 км/ч по двусторонней проезжей части ул. Ленина в направлении ул. Кирова. Помимо водителя, в этот момент в салоне находилось трое пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Не учтя дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние автомобиля, водитель во время движения допустил занос, после чего выехал на встречную полосу и наехал на опору освещения.

ДТП на дороге по ул. Ленина в направлении ул. Кирова в Алапаевске(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В результате ДТП двум 23-летним девушкам-пассажиркам, находившимся в салоне автомобиля, причинены сочетанные травмы головы, туловища и конечностей. Одна из них скончалась в больнице в тот же день, а вторая получила травмы, расцененные экспертами как повлекшие причинение тяжкого вреда ее здоровью. Что стало с третьим пассажиром - неизвестно.

Прокуратура уже направила материалы уголовного дела в Алапаевский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: Алапаевск, ДТП, смерть, суд, водитель


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