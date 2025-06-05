Депутаты Калужской Гордумы встретились с волонтерами организации "Тепло Калуги"

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы Сергей Павлов, Андрей Линков, Андрей Макаров и участник СВО Андрей Кулемин посетили волонтёрскую организацию «Тепло Калуги».

Члены организации плетут маскировочные сети, шьют необходимые вещи, собирают аптечки, изготавливают специальную одежду для военных, по договорённости производят различные изделия на 3D-принтерах.

«Калужане всеми силами помогают нашим бойцам, приближая победу. Некоторое время назад мы совместно с Городской Управой предоставили им муниципальное помещение, депутаты Гордумы помогли с косметическим ремонтом, чтобы создать комфортные условия для работы. Конечно, у организации есть потребности – как финансовые, так и бытовые. Сегодня вместе с коллегами обсудили, чем можно поддержать волонтёров, и оказали материальную помощь от фракции «Единая Россия». Но это только начало – будем и дальше искать возможности для поддержки таких инициатив. Спасибо каждому, кто помогает!», – прокомментировал Юрий Моисеев.