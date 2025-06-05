В Сургуте запретили купание в водоемах

Администрация Сургута запретила купание в водоемах города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Причина запрета – несоответствие воды санитарным требованиям по результатам лабораторных исследований, проведённых Роспотребнадзором. В воде зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации общего железа и органических веществ.

На сегодняшний день в городе обустроено три места массового отдыха - у реки Сайма в парке "За Саймой", береговая зона реки Черная на ул. Аэрофлотская, центр отдыха "Эдем" на водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Для обеспечения безопасности рядом с водоемами размещены предупреждающие знаки "Купание запрещено", водные локации патрулируют спасатели.

За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до двух тысяч рублей.