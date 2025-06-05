В Херсонской области 120 тысяч человек остались без воды и света

В Херсонской области накануне вечером в результате обстрела была обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Из-за этой аварии без света и воды остались 192 населенных пункта – более 120 тыс. человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Серьёзные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов", - рассказал Сальдо.

По его словам, соцобъекты обеспечены аварийными источниками питания.

В пять утра специалисты "Облводоканала" подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания. Также организован подвоз питьевой и технической воды жителям населённых пунктов, пострадавших от отключения.