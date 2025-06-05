Дрон ВСУ атаковал автомобиль съемочной группы "Звезды" в Алешках

Автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" был дважды атакован беспилотником ВСУ в Алешках Херсонской области.

"Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий", - говорится в сообщении Telegram-канала "Звезды".

Отмечается, что беспилотники ежедневно бьют по мирным жителям, больницам и дорогам, "от поселка остались руины".

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим объявил охоту на российских журналистов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала смерти корреспондентов в Луганской народной республике (ЛНР). Сотрудники российских СМИ подверглись атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 марта. Для этого использовались американские ракеты HIMARS. Погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак.