Пентагон перенаправил на Ближний Восток взрыватели ракет, обещанные Украине

Пентагон перенаправил взрыватели ракет, обещанные Украине, американскому контингенту на Ближнем Востоке, передает Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Министр обороны США Пит Хегсет уведомил о решении Конгресс.

Сообщается, что ВСУ использовали взрыватели ракет для поражения российских беспилотников. Поставки взрывателей на Украину начались еще при Джо Байдене.

Хегсет объяснил необходимость поставок взрывателей на Ближний Восток потенциальной вероятностью конфликта с Ираном и противостоянием с йеменскими хуситами.

В мае стало известно, что Хегсет в начале второго президентского срока Дональда Трампа отдал приказ остановить поставки оружия Украине. Были остановлены рейсы с авиабаз в США и ОАЭ – всего 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим оружием, писало агентство Reuters. По данным издания, приказ был отдан через неделю после вступления Трампа в должность. Причем президент США о нем не знал.

Reuters со ссылкой на данные Транспортного командования США сообщало, что в течение недели полеты были возобновлены. А жалобы от Киева на приостановку поставок вообще посыпались через несколько часов после первой задержки. Из тех же данных следует, что приказ Хегсета был устным и поступил после совещания у Трампа в Овальном кабинете 30 января. На этой встрече возникло предложение приостановить помощь Украине, но при этом Трамп никаких четких распоряжений не дал.