Предполагаемый владелец фур с дронами имел бизнес на Украине

Подозреваемый в атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев ранее регистрировал бизнес на Украине.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, он занимался транспортным перевозками и торговлей. Компания была открыта в форме ООО в Краматорске 10 лет назад.

Ранее стало известно, что водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки, допросили. Из их слов следует, что владельцем всех машин является 37-летний Артем.

Позже в Telegram-канале администрации города Усть-Кут появилась информация о том, что правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, уроженец Донецка.