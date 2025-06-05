05 Июня 2025
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Фото: AP Photo / Evan Vucci

Bloomberg: США отказались обеспечивать воздушное прикрытие Европе на Украине

США не собираются предоставлять средства ПВО для поддержки европейских сил, которые могут быть размещены на Украине после окончания военного конфликта под предлогом обеспечения безопасности. Речь идет прежде всего о Британии и Франции, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Премьер Британии Кир Стармер настаивает на том, что помощь США необходима для сдерживания России, но президент США Дональд Трамп не хочет предоставлять таких гарантий европейцам из "коалиции желающих". Однако Британия и Франция по-прежнему надеются, что США продолжат предоставлять разведданные и вести наблюдение за границей Украины. И вмешаются, если британские и французские войска станут мишенью для России.

Европейские правительства пришли к выводу, что для сдерживания России необходимо и достаточно сочетания украинских войск, европейских войск и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, а также патрулирования в Черном море. Британия и Франция завершили разработку плана о том, где будут базироваться силы и как они будут действовать, но пока отложили его. Всего около 30 стран входят в "коалицию желающих", но готовых разместить свои войска на Украине - единицы.

Европейские страны надеются, что на предстоящем саммите НАТО их обещания увеличить расходы на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны. Но атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". Разногласия очевидны.

На прошлой неделе Financial Times написала, что на Западе все меньше поддерживают ввод войск на Украину, так как США в этом участвовать не хотят, а без США страшно.

Теги: сша, украина, пво


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