Рябков: Россия восстановит самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ

Российские самолеты в ходе атаки ВСУ 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут восстановлены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объеме покрывается теми или иными соглашениями", — сказал Рябков ТАСС.

Что касается конкретно Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, то он, по словам Рябкова, был приостановлен российской стороной.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 1 июня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло "возгорание нескольких единиц авиационной техники". Конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили. Telegram-каналы распространили информацию, что пострадали снятые с производства борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22.