Пасха и Троица могут стать официальными праздниками

В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы официальными праздниками в России.

Автор инициативы - первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Предлагается определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы. Парламентарий считает, что установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии.

В документах депутат сослался на слова президента Владимира Путина о том, что православие и РФ неразделимы, и на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни государства и народа.