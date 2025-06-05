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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" будет ремонтировать авиадвигатели

"Аэрофлот" учредил новую компанию, которая будет ремонтировать авиадвигатели.

Как заявил руководитель авиакомпании Сергей Александровский, для этих целей планируется построить большой завод, который при выходе на проектную мощность будет проводить капремонт до 70 двигателей разных модификаций в год. Речь идет о французско-американском двигателе CFM и российских ПД-14 и ПД-8. Завод должен начать работу в 2028 году.

Александровский также сообщил, что "Аэрофлот" планирует завершить страховое урегулирование с иностранными собственниками по 36 авиалайнерам в парке группы. Все коммерческие условия сделок уже согласованы. Стоимость урегулирования вопроса не уточняется, однако сумма будет ниже рыночной.

Страховое урегулирование освободит воздушные суда от двойной регистрации и позволит задействовать их на международных маршрутах. Всего по итогам новой сделки, таким образом будут переоформлены 228 самолетов, сообщает "Коммерсант".

Год назад стало известно, что S7 Technics освоила сложный тип капремонта двигателя CFM56, установленного на наиболее массовых авиалайнерах Airbus A320 и Boeing 737. Как считают эксперты, в силу отсутствия конкуренции у компании есть шанс на заказы от отечественных перевозчиков.

Теги: Аэрофлот, авиадвигатели, авиация, авиакомпании


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