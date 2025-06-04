Путин поговорил по телефону с новым Папой Римским

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Главной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин рассказал понтифику об эскалации конфликта Киевом и в виде диверсий на объектах гражданской инфраструктуры в России. Путин подчеркнул, что проведенный на днях теракт в Брянской и Курской областях однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм.

Российский президент также выразил признательность Ватикану за готовность содействовать урегулированию кризиса. Путин сказал главе римско-католической церкви, что Россия заинтересована в достижении мира на Украине дипломатическим путем.

Также президент выразил надежду, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине в связи с "известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви".

Ранее Папа Римский Лев XIV заявлял о том, что Ватикан хотел бы занять более активную позицию в переговорном процессе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "нереалистичным" вариант проведения переговоров в Ватикане. "Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран", - отметил он.