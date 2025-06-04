Путин впервые прокомментировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабинетом министров впервые прокомментировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях, в результате которых погибли семь человек и более 100 пострадали.

По мнению президента, действия по организации терактов на железных дорогах, связаны с потерями Украины на фронте и стремлением запугать Россию терактами. .

"Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию", — заявил Путин.

Он также добавил, что "все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных Россией мирных переговоров в Стамбуле, были направлены на срыв переговорного процесса".

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ).

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 118.