Швеция арендует у Эстонии камеры в тюрьме Тарту для 600 преступников

Швеция намерена арендовать у Эстонии места в тюрьмах для 600 осужденных преступников. Шведские власти заявляют, что уже согласовали с Эстонией аренду 400 тюремных камер в колонии в Тарту. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал это соглашение "историческим".

Переговоры об аренде шли всю весну. По данным шведских СМИ, в тюрьму Тарту переведут преступников, которым уже исполнилось 18 лет. Среди осужденных будут и иностранцы, но не эстонцы. В Швеции все эти осужденные находились в тюрьмах второго класса, считается, что они не представляют "существенной угрозы безопасности". Впрочем, к числу перемещаемых могут отнести и преступников, осужденных за убийство или сексуальное насилие.

Персонал тюрьмы в Тарту будет эстонским, но будет говорить по-английски. Заключенные будут иметь право на переводчика и письменный перевод.

Будет применяться эстонское законодательство, но для того, чтобы тюремное пребывание было эквивалентно шведскому, были согласованы некоторые специальные правила. Специальность в случае работы на производстве, право на свидания и общение с внешним миром будут соответствовать тому, что применяется в Швеции.

На месте будут находиться сотрудники Службы тюрем и пробации из Швеции, которые, среди прочего, будут отвечать за обучение эстонского персонала.

Стоимость содержания заключенного в Эстонии оценивается в 8500 евро в месяц по сравнению с 11 500 евро в Швеции.