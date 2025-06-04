04 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Нефтеюганске подростку, обработанному мошенниками, грозит уголовная ответственность за серию поджогов

16-летний подросток из нефтеюганска, обработанный мошенниками, совершил серию поджогов автомобилей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в полицию города поступило четыре сообщения о загоревшихся автомобилях в разных микрорайонах города. Три иномарки получили серьезные повреждения, четвертый автомобиль был спасен от огня автовладельцем. Полицейские осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что были совершены поджоги. Личность подозреваемого установили. Когда парня задержали, он рассказал, что поджог совершил в соответствии с полученными по телефону указаниями.

Юноше позвонила неизвестная, представилась заведующей его школы, попросила прислать фотографию паспорта.

Следом в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Звонивший заверил подростка, что из-за взлома аккаунта на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо перевести денежные средства на "безопасный счет". Поверив незнакомцу, юноша перевел 200 тысяч рублей с банковского счета матери. Далее ему сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, поэтому его маму и сестру могут арестовать.

Испугавшись, подросток согласился выполнять задания мошенников о поиске автомобилей с патриотической символикой. Юношу убедили, что после выполнения этого поручения родные останутся на свободе. Школьник купил в одном из магазинов города горючую жидкость и поджег зажигалкой. Две машины удалось потушить неравнодушным гражданам до приезда пожарных. Никто не пострадал.

Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Теги: подросток, поджог, автомобиль, мошенники


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