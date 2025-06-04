Участник СВО сменит на посту вологодскую чиновницу после скандального видео ее дочери

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал участника СВО Антона Тропина на должность главы Нюксенского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Тропин – доброволец, разведчик, командир роты, участник регионального кадрового проекта "Герои Русского Севера". Награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени, медалью "За участие в СВО", медалью Суворова.

В мае Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после того, как видео ее дочери попало в Сеть и вызвало общественный резонанс.

Напомним, 19-летняя девушка хвасталась должностью матери и угрожала отправить неугодных ей людей на СВО. Видео, которое она опубликовала в соцсетях, подписано следующим образом: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим".

Позже Шевцова записала видео с извинениями за поведение своей дочери. При этом в отставку она не собиралась, отметив, что продолжит работать на благо Родины.