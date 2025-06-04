Бастрыкин требует ускорить расследование дела об аварийном доме в Среднеуральске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о нерасселении людей из аварийного жилья в Свердловской области.

Как сообщает информационный центр СК России, к Бастрыкину обратился житель Среднеуральска и рассказал о ситуации с домом барачного типа по улице Октябрьской. Здание 1935 года постройки было признано аварийным еще в 2015 году. Однако срок его расселения, установленный на 2020 год, постоянно переносится, а мер к предоставлению жильцам благоустроенных квартир не принимается.

Часть уральцев, опасаясь обрушения, вынужденно сменила место жительства. Из-за этого квартиры на первом этаже самовольно заняли люди, ведущие асоциальный образ жизни.

По данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко ускорить расследование и представить доклад.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что проблему расселения аварийного жилья в регионе можно решить только двумя путями.