Мерзлякова: Свердловских солдат включат в самый масштабный обмен военнопленными

Минобороны включит свердловчан в список самого масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией. Об этом Накануне.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Какое число военнопленных готовится к обмену и сколько среди них свердловчан, пока неизвестно. Предварительный список жителей региона у омбудсмена есть, однако раскрывать информацию пока не положено. Известно лишь, что приоритет отдают тяжелораненым солдатам. Пока все еще ведется сверка данных.

"В этот раз речь идет не о гражданских. Обменом занимается Министерство обороны", - отметила Мерзлякова.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что количество военнопленных составит не менее тысячи с каждой стороны. Среди приоритетных, помимо тяжелораненых - тяжелобольные и военнослужащие до 25 лет.